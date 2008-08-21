Прокуратура Криму направила до суду справу лікаря-хабарника

У Криму закінчено розслідування кримінальної справи за обвинуваченням голови медико-соціальної експертної комісії в отриманні хабара і внесення неправдивих відомостей в офіційні документи.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Криму, за суму від 200 до 700 доларів лікар готовий був «перетворити» здорову людину на інваліда, оформивши йому відповідну довідку, яка б підтверджувала інвалідність.

Протягом 2000-2004 років лікар видав 28 підроблених довідок, приблизно по 1 довідки на 2 місяця, кожна довідка була підставою для нарахування пенсії уявному інваліду.

"Внаслідок такої ударної лікарської діяльності державі було завдано збитку у розмірі понад 305 тис. грн.", - йдеться у повідомленні.

Прокуратурою Криму справа направлена на розгляд до суду.