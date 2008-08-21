Луценко каже, що то він написав правила для ЧФ РФ

Міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО називає несправедливими обвинувачення на його адресу, що він нібито гальмує врегулювання питання про перебування в Україні військовослужбовців Чорноморського флоту РФ та членів їх сімей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр заявив сьогодні на прес-конференції в Харкові.

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, він особисто розробляв правила перебування представників цього військового контингенту, і коли по ньому приймалося рішення, він постійно знаходився у режимі телефонного зв’язку, проте з ним ніхто не зв’язувався з цього питання.

У зв’язку з цим Ю.ЛУЦЕНКО, коментуючи звинувачення на його адресу в тому, що він нібито не підтримував відповідного рішення РНБО, заявив, що «це погано характеризує працівників Секретаріату Президента. Працівники Секретаріату під керівництво Віктора БАЛОГИ намагаються шукати внутрішніх ворогів. Це погано характеризує нинішню політичну ситуацію». «Тому звинувачувати мене, - продовжив міністр, - в тому, що я якимось чином пособничаю неврегульованості цього питання - аморально… Це свідчить про те, що хтось вирішив зробити з нас не патріотів… Держава від цього страждає і цим можуть скористатись недруги».

Як передає кореспондент УНІАН, 13 серпня Президент Віктор ЮЩЕНКО затвердив рішення РНБО про порядок перетину державного кордону України військовослужбовцями, кораблями і літальними апаратами Чорноморського флоту РФ.

За інформацію першого заступника глави Секретаріату Президента України Олександра О.ШЛАПАКА, РНБО прийняла ці рішення шляхом опитування. Рішення підтримали 12 із 14 членів Радбезу. Не підтримали - прем`єр-міністр та міністр внутрішніх справ.

Того ж дня Ю.ЛУЦЕНКО заявив, що його не було попереджено про проведення засідання РНБО.

Між тим в Апараті РНБО стверджують, що до ранку 13 серпня 2008 року матеріали щодо ЧФ РФ було під розписку розіслано у приймальні всіх членів РНБО України.