4 кораблі ЧФ РФ повідомили Україну про повернення до Севастополя

Перший заступник секретаря Ради національної безпеки та оборони України Степан ГАВРИШ заявляє, що чотири кораблі Чорноморського флоту Російської Федерації повідомили Україну про своє повернення до Севастополя 22 серпня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на прес-конференції у Києві.

На прохання журналістів С.ГАВРИШ уточнив, що кораблі попередили про своє повернення за 72 години, відповідно до нової процедури, запровадженої РНБО та введеної в дію Указом Президента України.

С.ГАВРИШ додав, що на 100% не володіє інформацією, однак, наскільки йому відомо, ці кораблі повертаються від берегів Грузії.

Як повідомляв УНІАН, 10 серпня після початку воєнних дій між Грузією і Росією флагман ЧФ ракетний крейсер ”Москва”, сторожовий корабель ”Сметливый”, декілька кораблів супроводу і три десантні кораблі ВМФ Росії були виведені в одних з портів Абхазії.

19 серпня в Управлінні прес-служби Міністерства оборони України повідомили, що кораблі ЧФ РФ - ракетний крейсер “Москва”, сторожовий корабель “Сметливый”, малий ракетний корабель “Мираж” та малий тральщик “Турбинист” - планують здійснити захід до Севастополя вранці 20 серпня.

Командування Чорноморського флоту РФ надало до Міноборони України формат повідомлення про захід до Севастополя чотирьох своїх кораблів, які вийшли з Новоросійська.

Однак заплановане на 20 серпня повернення кораблів ЧФ у Севастополь було перенесено на 22 серпня.

Процедура повідомлення про захід до Севастополя чотирьох кораблів Чорноморського флоту Росії була витримана відповідно до Указів Президента України №705/2008 та №706/2008 “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 серпня 2008 року “Про ситуацію навколо пересувань, пов’язаних із діяльністю військових формувань Чорноморського флоту Російської Федерації поза місцями їх дислокації на території України” та “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 серпня 2008 року “Питання перетинання державного кордону України військовослужбовцями, військовими кораблями (суднами забезпечення) і літальними апаратами Чорноморського флоту Російської Федерації, який перебуває на території України”, зазначалося у повідомленні Управління прес-служби Міноборони України.