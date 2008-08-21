Ліквідатора зловили «на гарячому»

Прокуратурою Криму порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 368 КК України - одержання хабара у великому розмірі стосовно ліквідатора одного з приватних підприємств.

Як повідомляє прес-служба прокуратури АРК, 18 серпня посадовця було затримано співробітниками УДСБЕЗ міліції Криму на місці злочину при одержанні хабара у розмірі 116 тис. 500 гр.

Вирішується питання про обрання запобігливого заходу у вигляді взяття під варту.

Слідство у справі триває.