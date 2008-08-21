Ліквідатора зловили «на гарячому»
16:00, 21 серпня 2008Крым
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Слідство у справі триває
Прокуратурою Криму порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 368 КК України - одержання хабара у великому розмірі стосовно ліквідатора одного з приватних підприємств.
Як повідомляє прес-служба прокуратури АРК, 18 серпня посадовця було затримано співробітниками УДСБЕЗ міліції Криму на місці злочину при одержанні хабара у розмірі 116 тис. 500 гр.
Вирішується питання про обрання запобігливого заходу у вигляді взяття під варту.
Слідство у справі триває.
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