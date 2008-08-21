Українець ударить голодним велопробігом по Севастополю

У п`ятницю стартує голодний велопробіг за маршрутом Київ-Ужгород-Севастополь, учасником якого буде одна людина – Владислав Нікітенко.

Під час велопробігу протягом 40 днів він буде їхати на велосипеді і не буде вживати ніякої їжі, повідомляє Асоціація велосипедистів Києва.

Здійснюючі "голодні подорожі" українець, який мешкає в сибірському місті Благовещенську, хоче показати світові, як можна виживати в екстремальних умовах голоду та підкреслити, що "велосипед воістину є найкращим способом подорожей, відпочинку та підтримання спортивної форми".

В.Нікітенко називає себе засновником ханрайдингу (англ. Hunriding, hungry riding – голодна їзда на велосипеді). Він почав голодні поїздки у 2004 році, проїхавши на велосипеді від Петербурга до Москви. У 2005 році він проїхався за маршрутами Благовещенськ-Владивосток (2200 км) та Благовещенськ-Пекін (2600 км), у 2006 здійснив чергову, поки що рекордну голодну подорож Китаєм – протягом 39 днів проїхав 4444 кілометрів. У 2007 році була ще одна поїздка Піднебесною – цього разу Влад здолав 3500 "голодних" кілометрів.

Дорогами України (із заїздом до Молдови) він планує проїхати близько 4 тисяч кілометрів, скинувши за цей час близько 20 кілограмів ваги.