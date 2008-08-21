Міжнародний легкоатлетичний пробіг пройде в Севастополі
20:00, 21 серпня 2008Крым
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Присвячений Дню Незалежності України
У Севастополі 23 серпня найсильніші спортсмени з України та країн СНД візьмуть участь у міжнародному легкоатлетичному пробігу по кільцю міста, присвяченому Дню Незалежності України.
Як повідомили УНІАН у Севастопольській міській державній адміністрації, дистанції становитимуть 3,8 км і 10 км.
Захід організовано Севастопольським відділенням Національного олімпійського комітету України, відділом у справах молоді та спорту міської держадміністрації та Федерацією легкої атлетики Севастополя.
Змагання почнуться о 16.00 на площі Нахімова.
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