Міжнародний легкоатлетичний пробіг пройде в Севастополі

У Севастополі 23 серпня найсильніші спортсмени з України та країн СНД візьмуть участь у міжнародному легкоатлетичному пробігу по кільцю міста, присвяченому Дню Незалежності України.

Як повідомили УНІАН у Севастопольській міській державній адміністрації, дистанції становитимуть 3,8 км і 10 км.

Захід організовано Севастопольським відділенням Національного олімпійського комітету України, відділом у справах молоді та спорту міської держадміністрації та Федерацією легкої атлетики Севастополя.

Змагання почнуться о 16.00 на площі Нахімова.