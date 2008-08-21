Глава МВС розповів, коли знесуть самозахоплення

21:57, 21 серпня 2008
Крым
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Луценко діятиме суворо

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО запевняє, що після закінчення курортного сезону в Криму міліція строго діятиме по відношенню до тих, хто незаконно захопив землі на півострові, зокрема в селищах Мирне і Чистеньке Сімферопольського району.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ЛУЦЕНКО заявив сьогодні журналістам у Криму, де він знаходиться з робочою поїздкою.

"Дійсно, ми ліквідовуватимемо самозахвати, кого б це не стосувалося, кримських татар, або громадян інших національностей. Але діяти радикально під час курортного сезону вважаю непотрібним", - підкреслив глава МВС.

У цьому контексті він запевнив, що, як тільки закінчитися курортний сезон, міліція діятиме "суворо згідно із законом по відношенню до тих, хто захопив декілька гектарів землі".

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