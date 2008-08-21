У міліції недостатньо можливостей для перевірки подвійних громадян

У Міністерства внутрішніх справ України недостатньо можливостей для перевірки можливої наявності двох паспортів у громадян України, сказав глава МВС Юрій ЛУЦЕНКО сьогодні в Криму.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, ”оперативних можливостей у нас небагато. Погодьтеся, що входити в будинки громадян і питати, чи немає прихованого російського паспорта, було б абсурдом”.

Разом з тим, міністр запевнив, що в ході оперативних заходів це питання також цікавитиме правоохоронців.

”Але цілісність і свобода країни лежать не в площині наявності того або іншого паспорта, хоча незаконно мати два паспорти для громадянина України”, - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

В цілому ж, на переконання глави МВС, ”це, скоріше, емоційна, ніж раціональна кампанія”.

Як повідомляв УНІАН, міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО 19 серпня заявив, що працівники українських правоохоронних органів проводять роботу з виявлення громадян, які незаконно одержали паспорти іншої держави.