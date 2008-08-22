Суд у справі «Нафтогазу-67» перенесли через шторм

Судове засідання в справі про відповідальність представників сторін українського транспортно-буксирного судна "Нафтогаз-67" (власник "Чорноморнафтогаз", Сімферополь) та китайського суховантажа "Яохай" переноситься.

Про це повідомив перший заступник міністра транспорту та зв’язку України Василь ШЕВЧЕНКО, інформує прес-служба МТЗУ.

Слухання по факту справи повинно було відбутися сьогодні, 22 серпня. Однак у зв’язку зі штормовим попередженням у Гонконгу - до восьми балів - судове засідання перенесли.

За словами В.ШЕВЧЕНКА, засідання відбудеться орієнтовно або в суботу, 23 серпня, або в понеділок, 25 серпня.

Як повідомляв УНІАН, 22 березня судно «Нафтогаз-67» зіткнулося з суховантажем «Яохай» недалеко від Сянгана (Гонконга). Одержавши пробоїну, українське судно затонуло. З 25 членів екіпажа семеро (один громадянин Китаю і 6 громадян України) були врятовані. Пізніше знайшли тіла трьох українських моряків. Тіла інших 15 моряків, що вважалися зниклими без вісті, знайшли після підйому судна 27 квітня.

Розслідування причин і обставин морської аварії здійснює морська влада КНР відповідно до Кодексу з розслідування морських аварій і інцидентів (Резолюція ІМО А.849).

Попередньою причиною зіткнення «Нафтогаз-67» з китайським суховантажним судном вважається взаємне порушення правил. Поліція Гонконгу висунула обом сторонам загальне звинувачення – «Створення аварійної ситуації на морі».

Справа мала розглядатися в суді Гонконгу 17 червня, проте його перенесли на 18 липня. А 18 липня перенесли на 22 серпня.