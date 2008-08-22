56% українців вважають можливим «кавказький сценарій» в Криму

Більше половини українців вважають цілком можливим повторення в Криму ситуації, яка склалася у Південній Осетії.

Про це свідчать передані агентсву УНІАН результати телефонного опитування «Ставлення українців до російсько-грузинського конфлікту та міжнародних інтеграційних процесів», яке провів Інститут Горшеніна в обласних центрах у рамках річної програми досліджень 2008 року «Проект країни».

Дослідження вивчало ставлення українців до російського-грузинського конфлікту та його можливого впливу на Україну. Також вивчалось ставлення українців до міжнародних інтеграційних процесів.

За результатами соціологічного дослідження експерти Інституту Горшеніна дійшли висновку, що в українському суспільстві розділилися думки про те, хто винен у загостренні конфлікту в Південній Осетії. 21,4% вважають винною Російську Федерацію, 22% - Грузію, 12,6% - Сполучені Штати Америки, 0,7% - Південну Осетію, 20,1% вважають неправими всі сторони конфлікту, і майже чверть опитаних - 23,2% не мають відповіді на це питання.

Незважаючи на відсутність у суспільстві єдиної думки щодо винних у розпалюванні конфлікту, більше половини українців - 55,9% - вважають цілком можливим повторення у Криму ситуації, яка склалася в Південній Осетії. Майже кожен п’ятий українець (18,9%) не має чіткої відповіді на це питання, і лише чверть (25,2%) не вірять у таку можливість.

Близько половини опитаних (47,4%) негативно оцінюють факт участі у збройному конфлікті у Південній Осетії російського Чорноморського флоту, що базується у Криму. І, хоча в цілому ставлення українців до Росії позитивне, трохи зросла кількість тих респондентів, які вважають недоцільним будь-яке зближення з Росією: 12,8% цього року проти 7,3% у дослідженні Інституту Горшеніна в 2006 році.

В той же час згідно з опитуванням, 54% українців проголосували б сьогодні проти вступу країни до НАТО.

Як засвідчило опитування, дещо погіршилося ставлення українців до НАТО. Так, проти вступу в Альянс сьогодні голосували б 54,2% жителів обласних центрів, тоді як у 2006 році, згідно з результатами дослідження Інституту Горшеніна, - лише 42,2%.

За даними дослідження, майже не змінилась кількість прихильників вступу до Європейського Союзу (47,4% - у 2008 році і 43,6% прихильників за результатами дослідження Інституту Горшеніна у 2006 році).

Водночас існує чітка залежність ставлення до вступу в ЄС від віку респондентів. Зокрема, виділяється вікова група 18-29 років, більше половини з яких (56,2%) підтримують вступ України до Євросоюзу.

Таким чином, як наголошують соціологи, можна передбачити, що через 10 років політичні орієнтації населення України можуть суттєво трансформуватися.

Також результати опитування свідчать, що 23,6% українців поки ще не пишаються тим, що вони є громадянами України.

Водночас, в Інституті Горшеніна відзначають, що за останні два роки кількість українців, які пишаються тим, що вони є громадянами України, значно зросла. Так, якщо у 2006 році на запитання Інституту «Чи пишаєтесь Ви тим, що є громадянином України?» ствердно відповіли 47,7%, то цього року кількість тих, хто відповів «Так», становила вже 68,5%. Поки не можуть дати відповіді 7,9% опитаних.

Телефонне опитування «Ставлення українців до російсько-грузинського конфлікту та міжнародних інтеграційних процесів» проводилось Інститутом Горшеніна у рамках річної програми соціологічних досліджень 2008 року «Проект країни» з 15 по 20 серпня у 25 обласних центрах України, містах Києві та Севастополі. Всього, згідно з випадковою вибіркою, з урахуванням основних соціально-демографічних характеристик населення України, було опитано 1000 респондентів, які репрезентують доросле населення віком від 18 років. Квотами у вибірці були вік, стать та область, де проживає респондент. Похибка репрезентативності щодо об’єкту дослідження не перевищує +/- 3,4%.