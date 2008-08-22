У Криму викрито посадовців однієї з райдержадміністрацій

У Криму працівниками Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрито посадових осіб однієї з районних держадміністрацій.

Як повідомляє прес-служба МВС, посадовці, достовірно знаючи, що приватне сільськогосподарське підприємство незаконно використовує земельні ділянки (фактично їм не належать), сприяли у виділенні останнім з бюджету дотацій за посів озимих культур на суму понад 260 тисяч гривень.

Міжрайонною прокуратурою порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем) КК України.