Київ радить Москві заспокоїтися

Заступник міністра закордонних справ України Костянтин ЄЛІСЄЄВ наголошує, що Україна у своїх діях безумовно дотримується положень базових угод з питань Чорноморського флоту РФ і сподівається на аналогічні дії з боку Росії, а також закликає російську сторону не нагнітати ситуацію навколо дій України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС, про це він сказав під час зустрічі з тимчасовим повіреним у справах РФ в Україні Всеволодом ЛОСКУТОВИМ, коментуючи останні заяви міністра закордонних справ Росії Сергія ЛАВРОВА.

„Безпідставні та невиважені коментарі російської сторони щодо останніх рішень України про порядок перетину державного кордону України військовими підрозділами ЧФ РФ, який перебуває на території України, не сприятимуть збалансованому вирішенню проблеми пересування Чорноморського флоту по території України,” – заявив К.ЄЛІСЄЄВ.

Він наголосив, що ухвалені українською стороною рішення та запровадження дозвільного порядку перетину силами ЧФ РФ кордону України повністю відповідає вимогам статті 15 Угоди про статус та умови перебування ЧФ РФ на території України від 1997 року і є цивілізованою міжнародною практикою.

Навіть союзники по НАТО, за словами К.ЄЛІСЄЄВА, застосовують дозвільний порядок пересування військових кораблів та суден при перетині державних кордонів.

У цьому зв’язку заступник міністра закликав російську сторону не нагнітати ситуацію навколо дій України, які є правомірними, та нагадав, що дозвільний характер перетинання силами ЧФ РФ кордону України був запроваджений ще у 1999 році відповідною постановою Кабміну. Таким чином, останніми указами Президента України лише відновлено та дещо вдосконалено попередній механізм перетину ЧФ РФ державного кордону України.