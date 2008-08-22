200 грузинських дітей прибудуть до Криму на відпочинок

28 серпня 200 грузинських дітей у супроводі 20 дорослих прибудуть до Криму на відпочинок.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, уряд доручив Мінсім’ямолодьспорту забезпечити оздоровлення дітей з Грузії. На оздоровлення дітей виділено 1 млн. 500 тис грн.

Відпочиватимуть діти у дитячому медико-реабілітаційному центрі «Меркурій» у Євпаторії.