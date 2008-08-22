Кримчанку через допінг позбавили «срібла» Олімпіади-2008

Національний олімпійський комітет України сьогодні одержав рішення Міжнародного Олімпійського Комітету про дискваліфікацію Людмили БЛОНСЬКОЇ у змаганнях із семиборства серед жінок на Олімпіаді-2008, де вона була другою, за порушення антидопінгових правил.

Л.БЛОНСЬКА не допускається до інших змагань Олімпійських Ігор у Пекіні. Спортсменка повернула медаль і диплом, повідомляє прес-служба НОК України.

Міжнародний Олімпійський Комітет звернувся до НОК України з проханням повідомити відповідно МОК та Міжнародну асоціацію легкоатлетичних федерацій (ІААФ) про рішення Виконкому Федерації легкої атлетики України, засідання якого з цього питання заплановано на 29 серпня.

За даними ЗМІ, срібло українки отримає американка Хіліс ФОУНТЕЙН, а бронзова медаль перейде до росіянки Тетяни ЧЕРНОВОЇ.

Л.БЛОНСЬКА заявляє, що порушила кодекс олімпійського руху неупереджено, несвідомо та за незалежних від неї обставин.

Про це йдеться у коментарі Л.БЛОНСЬКОЇ, переданому УНІАН Національним олімпійським комітетом України.

"Мені, як спортсменці, зараз дуже складно говорити. Я вирішила зробити цю заяву, оскільки усвідомлюю, що порушила правила чесної гри, а головне – підвела країну, престиж якої я захищала і заради якої завжди прагнула досягати високих спортивних результатів", - зазначила спортсменка.

За словами Л.БЛОНСЬКОЇ, вона визнає свою провину і сприймає рішення Міжнародного олімпійського комітету як справедливе. "Разом з тим, вважаю за необхідне повідомити, що кодекс олімпійського руху я порушила неупереджено, несвідомо та за незалежних від мене обставин. Крім того, я здивована неправдивою інформацією, яка протягом останніх днів розповсюджується в Інтернеті та ЗМІ щодо мого приватного життя та сімейних відносин", - сказала спортсменка.