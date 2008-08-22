Луганськ придбає частку у статутному фонді «СГС плюс»

АМКУ надав дозвіл

Антимонопольний комітет України (АМКУ) надав дозвіл ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання» (Луганськ) на придбання частки у статутному фонді ТОВ «СГС плюс» (Севастополь). Про це повідомляє прес-служба АМКУ. Придбання частки у статутному фонді ТОВ «СГС плюс» забезпечує покупцеві перевищення 50% голосів у вищому органі управління товариства. «СГС плюс» виробляє та реалізує теплоенергію в Севастополі.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter