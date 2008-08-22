Луганськ придбає частку у статутному фонді «СГС плюс»
15:31, 22 серпня 2008Крым
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АМКУ надав дозвіл
Антимонопольний комітет України (АМКУ) надав дозвіл ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання» (Луганськ) на придбання частки у статутному фонді ТОВ «СГС плюс» (Севастополь).
Про це повідомляє прес-служба АМКУ.
Придбання частки у статутному фонді ТОВ «СГС плюс» забезпечує покупцеві перевищення 50% голосів у вищому органі управління товариства.
«СГС плюс» виробляє та реалізує теплоенергію в Севастополі.
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