Погода в Криму на вихідні
15:35, 22 серпня 2008Крым
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У Сімферополі +36°, в Алушті +33°
У Криму збережеться суха, спекотна погода.
Український Гідрометцентр повідомляє, що у суботу, 23 серпня, на півострові вночі 19-24°, вдень 32-37°, 24 серпня (неділя) вдень 31-36°, вночі 18-23°.
За прогнозами gismeteo, в Євпаторії 23-24 серпня вдень 30-32°.
В Ялті 23-24 серпня вдень 32-34°.
У Севастополі 23-24 серпня вдень 29-31°.
У Сімферополі 23-24 серпня вдень 34-36°.
В Алушті 23 серпня вдень 31-33°, 24 серпня - 30-32°.
У Керчі 23 серпня вдень 32-34°, 24 серпня - 31-33°.
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