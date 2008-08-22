Погода в Криму на вихідні

15:35, 22 серпня 2008
Крым
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У Сімферополі +36°, в Алушті +33°

У Криму збережеться суха, спекотна погода.

Український Гідрометцентр повідомляє, що у суботу, 23 серпня, на півострові вночі 19-24°, вдень 32-37°, 24 серпня (неділя) вдень 31-36°, вночі 18-23°.

За прогнозами gismeteo, в Євпаторії 23-24 серпня вдень 30-32°.

В Ялті 23-24 серпня вдень 32-34°.

У Севастополі 23-24 серпня вдень 29-31°.

У Сімферополі 23-24 серпня вдень 34-36°.

В Алушті 23 серпня вдень 31-33°, 24 серпня - 30-32°.

У Керчі 23 серпня вдень 32-34°, 24 серпня - 31-33°.

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