Погода в Криму на вихідні

У Сімферополі +36°, в Алушті +33°

У Криму збережеться суха, спекотна погода. Український Гідрометцентр повідомляє, що у суботу, 23 серпня, на півострові вночі 19-24°, вдень 32-37°, 24 серпня (неділя) вдень 31-36°, вночі 18-23°. За прогнозами gismeteo, в Євпаторії 23-24 серпня вдень 30-32°. В Ялті 23-24 серпня вдень 32-34°. У Севастополі 23-24 серпня вдень 29-31°. У Сімферополі 23-24 серпня вдень 34-36°. В Алушті 23 серпня вдень 31-33°, 24 серпня - 30-32°. У Керчі 23 серпня вдень 32-34°, 24 серпня - 31-33°.

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