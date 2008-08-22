Уряд Москви придбав санаторій у Криму

ВАТ «Фонд міжгалузевих інвестицій» (Москва, РФ), що належить уряду Москви, купило 99,74% акцій (7,71 млн. шт.) ВАТ «Санаторій «Київ» (Керч, АРК).

Про це компанія повідомляє на інформаційному сайті Держкомісії з цінних паперів і фондового ринку.

Як зазначається в повідомленні, зміна власника ВАТ відбулася 21 серпня ц.р.

Раніше 99,74% акцій санаторію належало ТОВ «Східний Крим» (Керч, АРК).

Довідка УНІАН. ВАТ "Санаторій "Київ" утворено в 1999 р. наказом Фонду майна Автономної Республіки Крим.

Санаторій розташовано на території 5,5 гектарів, берегова смуга має довжину 320 метрів. На території санаторію є: спальний корпус, харчоблок, клуб, медичний корпус, сауна, пральня, теплопункт, ТП, господарські споруди, два бари, танцювальний майданчик, два спортивні майданчики, ангар для зберігання човнів і пляжного інвентарю, причал, два виносні причали, набережна, водна гірка, дитячий басейн.

Санаторій має в своєму розпорядженні шестиповерховий спальний корпус на 460 відпочиваючих.

ВАТ «Санаторій «Київ» у 2007 році збільшило чистий збиток на 26,4% порівняно з 2006 роком - до 453,8 тис. грн. Чистий дохід підприємства минулого року зріс на 43,6% - до 1,317 млн. грн.

У 2007 році уряд Москви прийняв рішення створити ВАТ «Фонд міжгалузевих інвестицій». Основним напрямком діяльності й метою створення Товариства є вдосконалення управління пакетами акцій, що належать Москві. Функції з координації та контролю над діяльністю ВАТ «Фонд міжгалузевих інвестицій» здійснює департамент майна Москви.

ВАТ «Фонд міжгалузевих інвестицій» (м. Москва, РФ), що належить уряду Москви, купило 99,74% акцій (7,71 млн. шт.) ВАТ «Санаторій «Київ» (м. Керч, АРК).

Про це компанія повідомляє на інформаційному сайті Держкомісії з цінних паперів і фондового ринку.

Як зазначається в повідомленні, зміна власника ВАТ відбулася 21 серпня ц.р.

Раніше 99,74% акцій санаторію належало ТОВ «Східний Крим» (м. Керч, АРК).

Довідка УНІАН. ВАТ "Санаторій "Київ" утворено в 1999 р. наказом Фонду майна Автономної Республіки Крим.

Санаторій розташовано на території 5,5 гектарів, берегова смуга має довжину 320 метрів. На території санаторію є: спальний корпус, харчоблок, клуб, медичний корпус, сауна, пральня, теплопункт, ТП, господарські споруди, два бари, танцювальний майданчик, два спортивні майданчики, ангар для зберігання човнів і пляжного інвентарю, причал, два виносні причали, набережна, водна гірка, дитячий басейн.

Санаторій має в своєму розпорядженні шестиповерховий спальний корпус на 460 відпочиваючих.

ВАТ «Санаторій «Київ» у 2007 році збільшило чистий збиток на 26,4% порівняно з 2006 роком - до 453,8 тис. грн. Чистий дохід підприємства минулого року зріс на 43,6% - до 1,317 млн. грн.

У 2007 році уряд Москви прийняв рішення створити ВАТ «Фонд міжгалузевих інвестицій». Основним напрямком діяльності й метою створення Товариства є вдосконалення управління пакетами акцій, що належать Москві. Функції з координації та контролю над діяльністю ВАТ «Фонд міжгалузевих інвестицій» здійснює департамент майна Москви.