У Феодосії підпалили приймальню лідера кримських комуністів

У Феодосії сьогодні вночі спалахнула пожежа в приміщенні міського комітету КПУ, де також розташована громадська приймальня народного депутата України Леоніда ГРАЧА і редакція газети «Феодосийская искра».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Головного управління МНС України в Криму.

«Матеріальні збитки встановлюються. Причина пожежі – підпал», - йдеться в повідомленні кримського Главку МНС. За даним фактом слідство проводить міськвідділ міліції Феодосії.

Лідер комуністів Криму Л.ГРАЧ вважає те, що сталося, помстою за його активну антинатовську позицію, повідомили УНІАН у прес-службі депутата.

Він зажадав від міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА вжити заходів із розкриття злочину.