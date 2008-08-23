Чи довіряє Україна своєму Верховному Головнокомандувачу?

Переважна більшість українців не довіряє Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ як Верховному Головнокомандуючому.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного експертами центру «Тейлор Нельсон Софрез Україна» за ініціативою тижневика «Дзеркало тижня».

На питання “Чи довіряєте ви Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ як Верховному Головнокомандуючому?» негативно відповіли 71,5%. Прихильників цієї позиції найбільше серед молодих людей віком 20-29 років (73,4%). За регіонами рейтинг недовір`я коливається від 51,1% на заході до 78% на сході та 84,3% - на півдні.

Довір’я В.ЮЩЕНКУ як Верховному Головнокомандуючому висловили 22,2% опитаних. При цьому найбільше довір’я Президент викликає у молоді 18-19 років (25,2%). За регіонами рейтинг довір’я коливається від 12,6% на півдні та 15,8% на сході до 42,6% - на заході.

Важко відповісти на поставлене питання 6,3% респондентів. Що не визначилися з відповіддю найбільше серед людей віком від 60 років (7,6%) і серед жителів столиці (10,8%), найменше - серед представників півдня (3,1%).

Під час соціологічного дослідження, проведеного 19-22 серпня за допомогою телефонного опитування, було проінтерв`юйовано 1200 респондентів віком від 18 років, які проживають в містах з населенням понад 20 тисячі. Рівень похибки не перевищує 3%.