Підприємець застрелив адвоката

У місті Судак (Крим) у результаті проведення оперативно-розшукових заходів затримано 36-річного місцевого жителя, робітника приватного підприємства.

Як повідомляє прес-служба МВС України, попередньо встановлено, що він увечері 13 травня минулого року в лісосмузі поблизу судацького села Морське під час сварки на ґрунті боргових зобов’язань пострілом з пістолета ТТ вбив жителя Керчі - приватного адвоката, - а його тіло закопав.

З 20 жовтня минулого року адвокат розшукувався як безвісти відсутній. Тіло знайдено. Зброю вилучено.