Підприємець застрелив адвоката
11:45, 05 вересня 2008Крым
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Тіло знайдено. Зброю вилучено
У місті Судак (Крим) у результаті проведення оперативно-розшукових заходів затримано 36-річного місцевого жителя, робітника приватного підприємства.
Як повідомляє прес-служба МВС України, попередньо встановлено, що він увечері 13 травня минулого року в лісосмузі поблизу судацького села Морське під час сварки на ґрунті боргових зобов’язань пострілом з пістолета ТТ вбив жителя Керчі - приватного адвоката, - а його тіло закопав.
З 20 жовтня минулого року адвокат розшукувався як безвісти відсутній. Тіло знайдено. Зброю вилучено.
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