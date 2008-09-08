Демкоаліцію розвалив Ющенко, вважає кримський БЮТ

Лідер Кримської організації Блоку Юлії Тимошенко, народний депутат України Андрій СЕНЧЕНКО вважає автором розвалу демократичної коаліції Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Про це говориться в коментарі А.СЕНЧЕНКО, текст якого розповсюдила прес-служба Кримської організації ВО «Батьківщина».

«Автор політичної кризи і автор розвалу демократичної коаліції - особисто Президент України Віктор ЮЩЕНКО», - сказав А.СЕНЧЕНКО.

Він заявив, «що вже втретє за час свого правління В.ЮЩЕНКО зраджує своїм соратникам і знищує демократичну більшість».

А.СЕНЧЕНКО відзначає, що БЮТ докладе зусилля для того, щоб депутати з фракції «Наша Україна – Народна Самооборона» повернулися в коаліцію. Він також додав, що депутатська фракція Блоку Юлії Тимошенко вважає: «альтернативи демократичної коаліції – немає». «І, незважаючи на всі недружні дії своїх партнерів з коаліції, ми не ведемо жодних переговорів про нову коаліцію, а працюємо у напрямі збереження коаліції з «Нашою Україною» і закликаємо своїх партнерів схаменутися і переглянути рішення, нав`язане під тиском ЮЩЕНКА і БАЛОГИ (глава Секретаріату глави держави - УНІАН)», - сказав лідер кримського БЮТ.

При цьому А.СЕНЧЕНКО впевнений, що у випадку, якщо депутатська фракція НУ-НС не повернеться в коаліцію, «виходом будуть одночасні дострокові вибори Президента і парламенту».