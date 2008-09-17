Крим дає землю Софії Ротару

Верховна Рада Криму відповідно до процедури узгодила виділення земельної ділянки відомій співачці, громадянці України Софії РОТАРУ.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення на сьогоднішньому пленарному засіданні проголосували 78 кримських парламентаріїв.

Як зазначено в рішенні, С.РОТАРУ буде виділено земельну ділянку для індивідуального дачного будівництва загальною площею 0,14 га із земель Національного інституту винограду та вина «Магарач» Української академії аграрних наук, розташовану за межами населених пунктів Массандрівської селищної ради (Ялта).

«Згода Національного інституту винограду та вина «Магарач» Української академії аграрних наук на вилучення даної ділянки є», - йдеться в пояснювальній записці до проекту рішення.

Ставлячи питання на голосування, кримський спікер Анатолій ГРИЦЕНКО підкреслив, що С.РОТАРУ має звання «Почесний громадянин Автономної Республіки Крим», причому присвоєно його в числі перших ще в 1998 році.

Представники Компартії заявили, що вони не голосуватимуть за це питання, оскільки у С.РОТАРУ і так багато всього. «Вважаю, що Софії Михайлівни вже надто багато, що вона має: у тому числі в Україні, у тому числі будівля на Хрещатику, у тому числі в Ялті. Фракція комуністів за це (питання - УНІАН) не голосуватиме, тому що, як сказав Кузьма Прутков, не можна обійняти неосяжне», - відзначив депутат-комуніст В`ячеслав ЗАХАРОВ. Зі свого боку кримський спікер заявив, що 14 соток - це небагато, і пожартував: передасть С.РОТАРУ, щоб вона більше не співала для комуністів.

Як повідомляв УНІАН, 1 липня Рада міністрів Криму узгодила С.РОТАРУ місце розташування земельної ділянки для індивідуального дачного будівництва.

Постанову Радмін прийняв після розгляду заяви «громадянки України ЄВДОКИМЕНКО-РОТАРУ Софії Михайлівни», й керуючись низкою статей Земельного кодексу України. Радмін дозволив розробку проекту землеустрою з відведення земельної ділянки на умовах оренди.

Голова Республіканського комітету із земельних ресурсів Криму Микола ГОЛУБЄВ повідомив, що земельну ділянку планується передати С.РОТАРУ в оренду на 49 років. М.ГОЛУБЄВ також сказав, що на цій ділянці був пустир, «забруднений і засмічений», а С.РОТАРУ навела там порядок.