Які катаклізми більше за все тривожать українців (опитування)

Майже половина українців вважає за необхідне покращити фінансування Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від Чорнобильської катастрофи.

Про це свідчать передані УНІАН результати опитування, проведеного Центром соціологічних та політологічних досліджень „Соціовимір”.

Згідно з результатами дослідження, 44,1% українців стикалися у своєму житті з надзвичайними ситуаціями, аваріями і катастрофами природного й техногенного характеру. Не стикалися з надзвичайними ситуаціями 52,3% опитаних громадян.

Серед різних видів катастроф та катаклізмів українців найбільше тривожать повені та паводки, про що заявили 27,5% опитаних. 24,3% респондентів тривожать можливі аварії на атомних електростанціях і радіоактивне забруднення середовища, 20,7% - аварії на транспорті, 19% - загальне екологічне забруднення середовища, 15,4% - лісові пожежі та пожежі на торф’яниках і сільгоспугіддях, 13,4% - аварії в житлово-комунальній сфері (системи опалення, каналізації, газо- і електропостачання, ліфтів тощо), 9,8% - посухи, 9,7% - буревії та урагани, 9,6% - проблеми зберігання й утилізації радіоактивних відходів, промислового і побутового сміття, 8,3% - аварії на підприємствах та виробництві, 7,8% - погана організація зберігання і відсутність системи масового знешкодження та утилізації боєзапасів.

Українці вважають, що Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та місцеві органи влади – це ті інституції, які зазвичай опікуються попередженням надзвичайних ситуацій та ліквідацією їх наслідків, і тому потребують найбільшої уваги держави та збільшення фінансового і технічного забезпечення. Так, 46,7% українців висловилися за посилення уваги та фінансування до МНС, і 28,4% - до місцевих органів влади.

За результатами ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, викликаних повінню у Західній Україні та пожежею на складах боєзапасів біля станції Лозова у Харківській області, можна зробити висновки, що українці найбільше впевнені у надійності, насамперед, Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, а також в роботі обленерго та Міністерства транспорту і зв`язку України. Найменш надійними інституціями, діяльність яких пов’язана з вищезгаданими надзвичайними ситуаціями, на думку українців, є Міністерство з питань житлово-комунального господарства України, Державний комітет України водного господарства, Міністерство охорони навколишнього природного середовища України.

Належне забезпечення технічними засобами є найважливішим напрямом вдосконалення рятувальної служби, про що заявили 44,2% опитаних респондентів. Також українці вважають, що підвищення професійної підготовки співробітників підрозділів МНС (29,1% опитаних), створення в Україні Державної диспетчерської служби екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112 (20,8% опитаних) та запровадження обов’язкового страхування державного і приватного майна на випадок стихійного лиха із залученням державних коштів для страхування малозабезпечених (14,3%) є важливими напрямами вдосконалення діяльності рятувальної служби України.

Опитування проводилося 4-11 вересня 2008 року за квотною вибіркою, що репрезентує доросле населення України віком від 18 років і старше. Методом особистого інтерв’ю опитано 2100 респондентів в 17-ти областях України, АР Крим та м. Києві. Похибка вибірки становить 2,2%. Дослідження здійснено на замовлення Міжнародного інституту демократій.