Севастопольці негативно ставляться до НАТО через «історичну пам`ять»

Голова Севастопольської міської ради Валерій САРАТОВ пояснює негативне ставлення севастопольців до НАТО особливого роду «історичною пам`яттю» жителів міста.

Як повідомили УНІАН у прес-службі міської ради Севастополя, про це він заявив під час зустрічі з представниками зарубіжних ЗМІ в Севастополі.

«Севастополь - це місто, яке пережило дві нищівні оборони в середині XIX і в середині XX століття. Місто було зруйновано повністю, не залишилося жодної цілої будівлі. Які країни зруйнували це місто? Великобританія, Італія, Туреччина, Франція, Німеччина. На невеликій території в роки двох оборон загинуло понад 300 тис. людей. Люди, які живуть у місті, пам`ятають, що на нашій землі поховані всі захисники Севастополя», – сказав В.САРАТОВ.

Він також стверджує, що якби референдум щодо вступу України до НАТО відбувся сьогодні, то більше 90% севастопольців висловилися б проти цього кроку.

За словами В.САРАТОВА, вступ України до НАТО севастопольці сприймуть украй негативно. «Така позиція обгрунтована тим, що сьогодні в Севастополі живе три чверті російського населення, більше 80% вважають російську мову рідною, всі ці люди вважають, що блок НАТО направлений проти Росії. Якщо буде вжито заходів штучного вступу України до НАТО, це викличе різке загострення обстановки в Севастополі», – зазначив В.САРАТОВ.

Він вважає, що якщо рішення про вступ України до НАТО «буде ухвалено без урахування думки українського народу, в Севастополі буде конфліктне поле, яке неминуче переросте в конфлікт».

На думку голови міськради, Україні немає необхідності вступати до НАТО, а потрібно будувати дружні відносини з Європою і з Росією. «Я не розумію, навіщо в умовах, коли загострюються відносини між США і Росією, Україні братися за захист кордонів і інтересів американців проти Росії. Сьогодні Росія є ядерною державою, й усі ці локальні конфлікти невідомо в що можуть перерости. Країни, які володіють ядерною зброєю, повинні нести подвійну відповідальність перед рештою країн за нарощування напруженості. В моєму розумінні США таку відповідальність не несуть», – сказав В.САРАТОВ.