БЮТ побачив у Криму небезпечні наслідки позиції Ющенка стосовно РФ

У БЮТ вважають звернення парламенту Криму до Верховної Ради України з проханням визнати суверенітет Абхазії та Південної Осетії наслідком позиції Президента України Віктора ЮЩЕНКА стосовно Росії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі фракції БЮТ у Верховній Раді України, на цьому наголосив народний депутат Володимир КАПЛІЄНКО.

“З 27 серпня Президент ЮЩЕНКО розпочав політику різкого загострення стосунків з Російською Федерацією. За рахунок такої боротьби Віктор ЮЩЕНКО намагається заробити авторитет лідера нації, однак на ділі така «позиція» Президента отримала перші негативні і вкрай небезпечні наслідки”, – сказав депутат.

За його словами, є очевидним, що цим кроком керівництво Кримської автономії “розпочало реалізацію довгострокової програми на отримання статусу самостійної держави”.

“Так само, як Косове дало поштовх для ескалації конфлікту на Кавказі, так і окремі політичні сили у Верховній Раді АР Криму намагаються використати визнання незалежності Південної Осетії та Абхазії для посилення сепаратистських настроїв на півострові”, – зазначив В.КАПЛІЄНКО, закликавши ВР підтримати територіальну цілісність Грузії.

“Верховна Рада України у своїй оцінці збройного конфлікту між Росією та Грузією повинна жорстко дотримуватись міжнародних правових норм, позиції невтручання і беззаперечно підтримати цілісність Грузії за будь-яких обставин”, – підкреслив він.