Євпаторія покаже кураш
16:37, 17 вересня 2008Крым
0 0
Сила буде і кураж!
20-21 вересня в Євпаторії пройде Міжнародний турнір з боротьби кураш.
Кураш – дуже древня боротьба, вона вирушає корінням в національні традиції народів Середньої Азії. Для європейців кураш є екзотичним видом спорту, ця боротьба включає елементи самбо, дзюдо, вільної боротьби та ін.
Федерація цього виду спорту виділяє на проведення змагань $115 тисяч. Очікується, що до Євпаторії приїдуть не лише борці, але і високопоставлені гості з Греції, Туреччини, Туркменістану, Узбекистану. Для переможців змагань підготували коштовні подарунки.
Змагання в Євпаторії відбудуться вже не вперше.
За матеріалами: євпаторійський портал "Каламіт"
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter