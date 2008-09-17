Євпаторія покаже кураш

20-21 вересня в Євпаторії пройде Міжнародний турнір з боротьби кураш.

Кураш – дуже древня боротьба, вона вирушає корінням в національні традиції народів Середньої Азії. Для європейців кураш є екзотичним видом спорту, ця боротьба включає елементи самбо, дзюдо, вільної боротьби та ін.

Федерація цього виду спорту виділяє на проведення змагань $115 тисяч. Очікується, що до Євпаторії приїдуть не лише борці, але і високопоставлені гості з Греції, Туреччини, Туркменістану, Узбекистану. Для переможців змагань підготували коштовні подарунки.

Змагання в Євпаторії відбудуться вже не вперше.

За матеріалами: євпаторійський портал "Каламіт"