Українська армія - найбідніша в Європі

Міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ вважає вкрай обмеженим заплановане на 2009 рік фінансування Збройних Сил України.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міністерства оборони України, про це він заявив сьогодні, коментуючи інформацію щодо можливості переходу ЗСУ на контрактну основу з 1 січня 2009 року.

Міністр оборони підкреслив, що здійснити перехід Збройних Сил на комплектування військовослужбовцями служби за контрактом до 1 січня 2009 року – нереально.

“Всього потреба Збройних Сил України у військовослужбовцях військової служби за контрактом становить майже 100 тисяч. Протягом найближчих двох років необхідно набрати близько 47 тисяч контрактників”, - наголосив глава оборонного відомства.

Стан фінансування Збройних Сил у поточному році не забезпечує у повному обсязі виконання усіх запланованих заходів Перспективного плану основних заходів щодо забезпечення переходу Збройних Сил України до комплектування військовослужбовцями, які проходять військову службу за контрактом, на 2008-2010 роки. До речі, держбюджетом на 2008 рік Міністерству оборони передбачено видатки в обсязі 9,9 млрд. грн., що становить 1,07 % ВВП. При цьому потреба лише на забезпечення реалізації завдань щодо професіоналізації Збройних Сил України у цьому році становила 11,0 млрд. грн. На сьогодні реально профінансовано 2,6 млрд. грн., тобто (23,6 % від потреби).

З огляду на зазначене, зростання у 2008 році чисельності військовослужбовців контрактної служби від прогнозованих 7,5 тисяч осіб склала лише 1 тис. 219 осіб (16,3%). Таким чином, на сьогодні чисельність військовослужбовців-контрактників становить 53 тисячі при потребі у 100 тисяч.

З урахуванням прогнозованих видатків держбюджету на 2009 рік на потреби оборони у розмірі 10,8 млрд. грн. вже сьогодні практично ставиться під сумнів виконання у повному обсязі заходів, передбачених Перспективним планом переходу ЗСУ на контрактну основу на 2009 рік. Враховуючи недофінансування цих заходів, мінімальний рівень фінансування Збройних Сил України у наступному році повинен становити близько 23 млрд. грн.

Все це було враховано при підготовці бюджетного запиту Міністерства оборони України на 2009 рік.

Доведений граничний обсяг видатків на 2009 рік у сумі 10,8 млрд. грн. є вкрай обмеженим і становить лише 0,85% від ВВП.

“Це надзвичайно низький рівень фінансування оборони за весь період існування Збройних Сил України і є найнижчим серед європейських країн”, - констатував міністр оборони.