ВО «Свобода» вимагає розпустити Верховну Раду Криму

Всеукраїнське об’єднання «Свобода» вимагає ввести у Криму пряме президентське правління, розпустити Верховну Раду АРК та порушити кримінальну справу за злочини проти основ національної безпеки.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ВО «Свобода».

ВО «Свобода» вважає, що заклик ВР Криму визнати незалежність Абхазії та Південної Осетії свідчить про початок реалізації Кремлем так званого «грузинського сценарію» в Україні.

«Ескалація ситуації у Криму відбувається на наших очах: від антиукраїнської діяльності політичних партій, громадських організацій та «культурних центрів», відкритої підтримки цими організаціями збройних сил чужої ворожої Україні держави та масової роздачі російських паспортів громадянам України московська агентура перейшла до відвертої прокремлівської політики в державних органах України», - зазначає ВО «Свобода».

На думку цієї політсили, в такий спосіб депутати ВР АРК «прокладають Криму дорогу, яку під керівництвом кремлівських політиків пройшли Південна Осетія і Абхазія».

На переконання ВО «Свобода», сам статус автономії Криму робить ці заяви надзвичайно небезпечними, а така ситуація є «наслідком злочинної бездіяльності правоохоронних органів України, які не реагують на ворожу діяльність, що лише розпалює апетити Російської Федерації».

«Голосування 17 вересня у Верховній Раді АРК свідчить про те, що міна сповільненої дії, встановлена Москвою ще до проголошення Незалежності України, приведена у бойову готовність», йдеться у заяві.

ВО «Свобода» відзначає, що заява ВР АРК з`явилась на фоні спільного голосування Партії регіонів, БЮТ і комуністів у парламенті країни за закони, які роблять Україну «безпомічною перед загрозою агресії Кремля».

«Загроза національній безпеці і територіальній цілісності України сьогодні стоїть як ніколи. По суті, Україна опинилася перед загрозою втрати державності. Необхідні рішучі дії, спрямовані на захист національних інтересів», йдеться у заяві.

ВО «Свобода» знову вимагає внести зміни до Конституції України, якими змінити статус Кримської автономії з республіканського на обласний та скасувати спеціальний статус міста Севастополя.

ВО «Свобода» також зазначає, що 19 серпня 2008 року звернулася до Служби безпеки України та Міністерства внутрішніх справ України з вимогою здійснити перевірку наявності громадянства Російської Федерації у керівництва Автономної Республіки Крим. Відповіді від правоохоронних органів досі немає, відзначає прес-служба.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 вересня, Верховна Рада Криму закликала Верховну Раду України визнати незалежність Абхазії та Південної Осетії. Таке рішення було ухвалене на пленарному засіданні парламенту автономії. За це рішення проголосували 79 депутатів із 90 присутніх на засіданні (всього в парламенті Криму 100 депутатів), 8 депутатів були проти.