П’ятьох рибалок врятовано з катера, що зазнав аварії у Криму

У Феодосійській затоці (Крим) з приватного катера, що зазнав аварії, врятовано п`ятьох рибалок.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Криму, інцидент стався в суботу.

На відстані близько 5 кілометрів від берега при ударі хвилі лопнув борт катера. «Вода затопила двигун, через що він зупинився, судно почало тонути. Рибалки в паніці почали телефонувати друзям», - йдеться в повідомленні кримського Главку МНС.

Рятувати людей вирушити 3 судна, приватна яхта й гідроцикл. Першим до місця події підійшов гідроцикл із матросом-рятувальником на борту. Трьох рибалок по черзі переправили на берег, а катер із двома людьми, які залишилися на борту, відбуксирували в порт.

За словами медиків, стан врятованих рибалок задовільний.