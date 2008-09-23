Каменепад вбив 2 туристів у Криму

Трагедія на мисі Айя

2 туристів загинули на мисі Айя в Севастополі унаслідок каменепаду. Як повідомляє прес-служба МНС України, нещасний випадок стався напередодні. Чоловік і жінка, 1973 і 1982 років народження, жителі Запоріжжя, перебували в наметі, йдеться у повідомленні. "У зв`язку із загрозою нового каменепаду роботи щодо вилучення тіл загиблих були завершені зранку 23-го вересня", - інформує МНС.

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