0,5 тонни акцизних марок спалили на заводі марочних вин

У Севастополі в котельній Інкерманського заводу марочних вин спалено 0,5 тонни марок акцизного збору старого зразка для алкогольних напоїв.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Державної податкової адміністрації в місті Севастополі, утилізація акцизних марок пройшла в присутності відповідної комісії, до якої увійшли представники декількох силових відомств.

Знищення марок акцизного збору старого зразка проведено відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України й відповідного наказу ГПА України «Про введення марок акцизного збору нового зразка для алкогольних напоїв і порядок обміну залишків невикористаних марок акцизного збору попереднього зразка».