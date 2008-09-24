У Криму затримано двох посадовців інспекції з використання земель

У Криму працівниками Державної служби боротьби з економічною злочинністю затримано двох посадовців інспекції з охорони та використання земель.

Як повідомляє прес-служба МВС України, вони вимагали та отримали 5 тисяч гривень хабара від жительки Ленінського району автономії за зменшення їй суми штрафу за самовільне використання земельної ділянки садового товариства.

Прокуратурою Ленінського району порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.368 (одержання хабара) КК України.