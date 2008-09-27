Ввести безвізовий режим з Україною Ізраїлю ніщо не заважає

Ізраїльська сторона не виключає можливості з початку наступного року вступити в переговори з Україною про безвізовий в`їзд на територію своєї країни українців.

Про це в інтерв`ю тижневику ”Дзеркало тижня” (№36(715), 27 вересня - 3 жовтня) заявила посол Ізраїлю в Україні Зіна КАЛАЙ-КЛАЙТМАН, відповідаючи на запитання, що заважає Ізраїлю встановити безвізовий режим із Україною, як це було зроблено для російських громадян.

”Ніщо не заважає”, - сказала посол, додавши при цьому: ”Росія - країна велика. Й російських туристів пропорційно більше українських. Але й число туристів із вашої країни також збільшилося, особливо в останній рік. Тому в обох сторін існує зацікавленість у тому, щоб було підписано угоду про безвізовий режим. Ізраїлем було ухвалено рішення, що після набуття чинності угоди з Росією має пройти якийсь час для того, щоб подивитися, як це працює. Ми не виключаємо, що з початку наступного року можна буде почати переговори з українською стороною про скасування візового режиму між нашими країнами”.