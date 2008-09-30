Кремль розігрує «кримську карту»?

Міністерство закордоних справ України звинувачує Росію у втручанні у внутрішні справи України.

Як ідеться у заяві, переданій агентству УНІАН прес-службою МЗС, всупереч гучним заявам керівництва Російської Федерації щодо невтручання у внутрішні справи України російська сторона все ж таки не втрималася від спокуси розіграти «кримську карту».

29 вересня Постійне представництво Росії при ОБСЄ розповсюдило звернення учасників кримського мітингу «Про грубе порушення правлячим режимом України основних конституційних повноважень Автономної Республіки Крим».

Очевидно, зазначається у заяві міністерства, що представники «п’ятої колони» не зупинилися на намаганнях збурення громадськості проти політики демократично обраного керівництва України і вдалися до спроб очорнити його перед світовою спільнотою.

У зовнішньополітичному відомстві України вважають, що з метою дестабілізації ситуації у Криму використовуються методи та «брудні» технології, апробовані в 90-х роках минулого століття, і які спрямовані на формування сепаратистських утворень на теренах колишнього СРСР.

«Санкціоновані Кремлем дії російської дипломатичної місії у Відні не відповідають нормам дипломатичної етики і міжнародного спілкування. Такі дії не можуть розглядатися інакше як відверте, грубе втручання у внутрішні справи нашої держави, і як такі, що суперечать інтересам народів України та Росії»,- наголошується в заяві МЗС.

Як повідомляв УНІАН, звернення «Про грубе порушення правлячим режимом України основних конституційних повноважень Автономної Республіки Крим» було прийнято 14 вересня на мітингу в Сімферополі. Мітингувальники, зокрема, попросили Організацію об`єднаних націй, Організацію безпеки та співпраці в Європі, Раду Європи, керівників низки держав направити своїх представників до Криму для вивчення «фактів грубого нехтування норм Конституції Автономної Республіки Крим, організації так званих «ініціатив» з ліквідації самої автономії, нехтування політичних, економічних, культурних прав і свобод громадян, які проживають у Криму».

Прес-служба лідера комуністів Криму, народного депутата Леоніда ГРАЧА повідомила, що він надіслав звернення в ООН, Раду Європи і ОБСЄ, керівникам 11 держав (президентам Росії, Білорусі, Казахстану, Узбекистану, Франції та США, прем`єр-міністрам Великої Британії, Італії та Канади, федеральному канцлеру Німеччини та голові Китайської Народної Республіки).