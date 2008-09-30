У Криму пов`язали голову однієї з сільських рад

У Криму працівниками Державної служби боротьби з економічною злочинністю затримано голову однієї з сільських рад Нижньогірського району, яка вимагала та отримала 10 тис. грн. хабара від приватного підприємця.

Як повідомляє прес-служба МВС України, гроші голова сільради отримала за передачу підприємцю в приватну власність нежитлової будівлі, яка належить сільраді. Міліція повідомляє, що керівник сільради підробила при цьому рішення сесії.

Прокуратурою Криму порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.366 і ч.2 ст.368 КК України (службове підроблення та одержання хабара).