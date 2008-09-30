Севастополь: тарифи на комунальні послуги хочуть підняти у 2-3 рази

У Севастополі планують у 2-3 рази підняти тарифи на комунальні послуги, теплопостачання та гарячу воду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам у Севастополі заступник голови міської державної адміністрації Мирослав САГАЙДАК.

«За останні два роки сталося дуже багато змін, виросли ціни на енергоносії, тому ми вимушені вживати цих кардинальних заходів, щоб зберегти наші комунальні підприємства та забезпечити життєдіяльність міста», - сказав він.

За інформацією М.САГАЙДАКА, «якщо міська рада підтримає пропозиції міськадміністрації, то «житловий тариф», в який входить 15 видів послуг, на 80% відшкодовуватиметься за рахунок сплати населенням, і 20% - дотація з бюджету. Тобто на 100% покривати витрати підприємств поки не вдається».

М.САГАЙДАК висловив сподівання, що «населення поставиться до цього з розумінням», адже, як сказав він, «якщо брати характеристику тарифів по житлу в Україні, то в нашому регіоні найнижчі тарифи». Якщо тарифи на житло буде підвищено, то «ми будемо десь сьомі-восьмі», - додав він.

За словами М.САГАЙДАКА, також у 2-3 рази планується підвищити тарифи на теплопостачання і гарячу воду. «Ці тарифи також протягом двох років не переглядали, і ми змушені піднімати одразу в два-три рази», - сказав він.

М.САГАЙДАК повідомив, що в міськраду подано документи й на підвищення тарифів на питну воду і каналізування. «Раніше міськрадою на ці послуги тарифи було прийнято вищі, тому там буде збільшення на 15-20%», - зазначив він.

Як повідомили УНІАН у відділі у справах преси та інформації міської державної адміністрації, вчора, 29 вересня, виконуючий обов`язки голови міськдержадміністрації Володимир КАЗАРІН на апаратній нараді заявив: «Ми займаємо 27 місце серед 27 регіонів України за розмірами тарифів. Можна пишатися цією цифрою далі й витрачати севастопольський бюджет на погашення тих дірок, які утворюються щомісяця». За його словами, запропоноване міською держадміністрацією підвищення тарифів не стане непосильним тягарем для незахищених верств населення. «70 тисяч севастопольців, які належать до різних пільгових категорій, отримають державні субсидії, які практично повністю компенсують для них зростання тарифів», - сказав він.

Довідка УНІАН. Нині в Севастополі в опалювальний сезон тариф на теплопостачання становить 2,36 грн. за 1 кв.м., за цілорічної оплати – 0,90 грн. за 1 кв. м. Пропонується підняти тариф на теплопостачання до 2,76 грн. за кв. м. за цілорічної оплати, і до 6,6 грн. за кв. м. за оплати в опалювальний сезон

За гаряче водопостачання тариф пропонується на рівні 17,31 грн. за кубометр на 1 особу на місяць у разі наявності приладу обліку води, і 54,54 грн. за кубометр у разі відсутності водоміра. Нині в місті тариф на гаряче водопостачання становить 14,45 грн. за кубометр у разі наявності приладу обліку споживання води.