Предметів з тестування стане менше

Міністерство освіти і науки України у 2009 році запропонує випускникам шкіл вісім предметів для зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) замість одинадцяти у 2008.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив міністр освіти і науки Іван ВАКАРЧУК.

За його словами, принциповим є також те, що до переліку ЗНО додалися іноземні мови – англійська, німецька, французька та іспанська. Натомість наступного року тестування не проводитиметься із всесвітньої історії, зарубіжної літератури, основ правознавства та економіки. І.ВАКАРЧУК пояснив, що причиною цього є низька затребуваність зазначених предметів – лише по кілька тисяч абітурієнтів на всю країну обирали ці дисципліни.

Максимальна кількість предметів, які зможе пройти учасник ЗНО у наступному році, додав міністр, становитиме п’ять (у 2008 їх було три).

“2009 року зовнішнє оцінювання буде проводитися з української мови та літератури, історії України, математики, біології, фізики, хімії, географії та іноземної мови, яку кожен випускник вибере для себе із названих вище”, - сказав І.ВАКАРЧУК.

Він повідомив, що новацією наступного року буде запровадження обов’язкового зарахування результатів незалежного тестування як державної підсумкової атестації за курс повної загальної середньої освіти (випускники 2008 року могли зробити це за власним бажанням).

Міністр також наголосив, що вишам заборонено встановлювати додаткові випробування, за винятком, якщо абітурієнти набрали рівну кількість балів. У цьому випадку, додав він, приймальними комісіями будуть враховуватися оцінки по профільному предмету, наявність медалей, участь в олімпіадах та конкурсах тощо.