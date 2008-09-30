Депутати відмовилися запровадити мораторій на виділення землі в Ялті

Депутати Ялтинської міської ради відмовилися запровадити мораторій на виділення земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво та гаражі на всій території Ялти нижче за обвідну дорогу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Ялтинського міськвиконкому, з ініціативою запровадити мораторій виступив сьогодні на пленарному засіданні сесії мер Ялти Сергій БРАЙКО.

За даними прес-служби мерії, з 38 депутатів міськради, присутніх на сесії, за пропозицію мера проголосували всього 16 осіб.

«Ми просто гробимо місто!» - прокоментував небажання депутатів прийняти мораторій мер Ялти.

Як повідомлялося, минулого тижня С.БРАЙКО виступив з ініціативою про початок розроблення проекту Статуту територіальної громади Ялти, в якому буде регламентовано, зокрема, і процедуру виділення земельних ділянок.