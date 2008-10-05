Електромобілі хочуть пустити в Севастополі

Найближчим часом в Севастополі можуть з`явитися близько 15 маршрутів електромобілів.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив начальник відділу транспорту і зв`язку міської державної адміністрації Олександр ПАХОМОВ.

За його інформацією, зокрема, планується вже незабаром пустити такий маршрут в район Мартинової бухти. «Нами розроблено близько 15 маршрутів. Зокрема, до пляжів, а також по вулиці Радянській, де мешкає чимало людей літнього віку», - сказав він.

За словами О.ПАХОМОВА, «домовлятимемося з перевізниками, щоб ціна була, скажімо, по вулиці Радянській, або в районі кладовища, якомога дешевшою. А в районі пляжів, де люди хочуть відпочити, ціна може бути і вищою».

Начальник відділу додав, що рішення про включення таких маршрутів в міську маршрутну мережу - прерогатива депутатів міської ради, міськадміністрація в даному випадку вноситиме пропозиції. «На практиці це здійснюватиметься, звичайно, через конкурс. Потім з перевізниками укладатимуть договори, де і будуть визначені необхідні позиції» - сказав О.ПАХОМОВ.

Начальник відділу висловив надію на те, що практика використовування електромобілів, що широко «прижилася» в європейських і східноазійських країнах, зокрема, в Південній Кореї та Японії, активно застосовуватиметься і в Севастополі.