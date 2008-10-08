МВС рекомендували посилити заходи для контролю над флотом Росії - ЗМІ

Міністерство закордонних справ ініціює посилення заходів для контролю над військовослужбовцями Чорноморського флоту Російської Федерації.

Відповідні доручення, за інформацією "Комерсант-Україна", були дані представникам силових відомств на нараді, що пройшла 3 жовтня під головуванням голови МЗС Володимира Огризка.

Ця нарада присвячувалася виконанню указу президента, яким регулюється порядок пересування військових формувань ЧФ РФ по території України, у ньому брали участь представники Міноборони, Генштабу, СБУ, МВС, Держприкордонслужби і Митної служби.

За інформацією видання, за підсумками наради кожному силовому відомству були віддані розпорядження щодо вжиття додаткових заходів із забезпечення виконання даного документа.

У розпорядженні газети опинився перелік рекомендацій, адресованих МВС. Усі вони спрямовані на забезпечення додаткових заходів з контролю за військовослужбовцями ЧФ РФ.

Насамперед, МВС зобов`язують "з метою контролю над усіма надзвичайними подіями, пов`язаними з військовослужбовцями ЧФ РФ, щодня готувати і направляти в Міноборони узагальнену інформацію", постійно проводити перевірки документів військовослужбовців ЧФ РФ і транспортних засобів, що належать флоту, "з метою виявлення тих, що знаходяться за межами військових частин без узгодження з компетентними органами України".

"При перебуванні військовослужбовців, у яких відсутній дозвіл на вихід за межі військової частини, затримувати їх і після встановлення особистості "показово" підвозити у військову частину в спеціальному автомобілі для затриманих – з метою профілактично-виховного впливу на інших військовослужбовцях ЧФ РФ", - говориться в рекомендаціях.

Крім того, МВС рекомендується розглянути питання розміщення біля в’їзних і виїзних воріт усіх військових частин ЧФ РФ нарядів міліції. У випадку відсутності достатньої кількості особового складу і транспортних засобів міністерству пропонується надати пропозиції щодо необхідності їх збільшення і додаткового фінансового чи матеріально-технічного забезпечення.

Збір інформації про порушення, яку згодом можна буде використовувати для висловлення протесту російській стороні, рекомендується проводити в рамках "цілеспрямованих операцій".

"З метою недопущення витоку службової інформації серед місцевих правоохоронців до моменту проведення таких спеціальних операцій доручити їх проведення підрозділам громадської безпеки і ДАІ з інших регіонів або центрального апарату міністерства, що не входять до складу ГУ МВС в АР Крим і Севастополі", - зазначається в рекомендаціях, адресованих МВС.

У міністерстві підтвердили отримання подібних рекомендацій, однак від офіційних коментарів відмовилися. Між тим високопоставлене джерело газети у відомстві заявило, що "ці рекомендації рекомендаціями й залишаться", аби МВС не "втягували в провокації", повідомляє "Українська правда".