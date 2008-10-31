Православна церква закликає не знущатися над гарбузами

Православна церква закликає не святкувати Хеллоувін – свято, яке в ніч з 31 жовтня на 1 листопада широко відзначається на Заході, а останніми роками користується популярністю у молодіжному середовищі пострадянського простору, зокрема, в Україні.

Так, у Криму достатньо активно закликають молодь відсвяткувати Хеллоувін на різних «вечірках». При цьому анонси заходів розміщені навіть на офіційних сайтах ряду кримських міст. «Криваві конкурси, звірячі призи, музика, що холодить кров... Найжахливішому костюму - особливий подарунок!», - йдеться, наприклад, в пропозиції одного з готелів Ялти, розміщеній на інтернет-порталі міста.

«Це не наше свято, у нас такого свята ніколи не було. Це так зване “свято” нам нав`язане. А чому його відзначають зараз? Тому що переслідуються комерційні цілі: вигідно влаштовувати всілякі вечірки, продавати страшні костюми - люди заробляють на цьому гроші», - заявили кореспондентові УНІАН у прес-службі Сімферопольської і Кримської єпархії Української православної церкви Московського патріархату.

«Це так зване “свято” далеке від християнства. Церква засуджує його і закликає не святкувати», - зазначив співрозмовник агентства.

Мусульман також закликають не відзначати Хеллоувін. «У мусульман є два свята – Рамазан-байрам і Курбан-байрам – все решта для нас не свята», - повідомили УНІАН у Духовному управлінні мусульман Криму.

«Нечиста сила суперечить божественним речам. Тому ми закликаємо не відзначати Хеллоувін», - додали у прес-службі Духовного управління мусульман Криму.

Хеллоувін відзначається в ніч проти 1 листопада. У цю ніч прийнято вбиратися у костюми нечистої сили і влаштовувати маскаради. Невід`ємний символ Хеллоувіна - гарбузова голова. Це свято широко поширене на Заході. Віднедавна Хеллоувін відзначають і деякі громадяни України.