Фестиваль «Таврійські руна»

1 листопада - 10.00. Фестиваль вівчарів Азово-Чорноморського регіону України «Таврійські руна». В рамках фестивалю пройде виставка-ярмарок виробів з продукції вівчарства, показ вживаного в галузі технологічного устаткування, а також науково-практичний семінар на тему: «Стан, перспективи розвитку вівчарства Азово-Чорноморського регіону». Сімферополь, Парк культури і відпочинку.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter