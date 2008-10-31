Фестиваль «Таврійські руна»

10:00, 31 жовтня 2008
Крым
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1 листопада - 10.00. Фестиваль вівчарів Азово-Чорноморського регіону України «Таврійські руна».

В рамках фестивалю пройде виставка-ярмарок виробів з продукції вівчарства, показ вживаного в галузі технологічного устаткування, а також науково-практичний семінар на тему: «Стан, перспективи розвитку вівчарства Азово-Чорноморського регіону».

Сімферополь, Парк культури і відпочинку.

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