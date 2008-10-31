Погода в Криму на вихідні

За прогнозами Українського гідрометцентру, у суботу та неділю в Криму без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. 1-2 листопада на Кримському півострові вдень 15-20° тепла, вночі 7-12° тепла. Вітер південний 5-10 м/с.

За прогнозами gismeteo, у Сімферополі 1 листопада вночі 7-9° тепла, вдень 18-20° тепла. 2 листопада вночі 5-7° тепла, вдень 18-20° тепла.

У Керчі 1 листопада вночі 8-10° тепла, вдень 16-18° тепла. 2 листопада вночі 11-13° тепла, вдень 16-18° тепла.

В Ялті в суботу та неділю вночі 9-11° тепла, вдень 18-20° тепла.

В Євпаторії 1-2 листопада вночі 13-15° тепла, вдень 16-18° тепла.

У суботу та неділю в Севастополі вночі 14-16° тепла, вдень 16-18° тепла.

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У вихідні в Україні збережеться суха й помірно тепла погода. 1 листопада мінлива хмарність. Без опадів, лише в Карпатах і на Закарпатті вдень невеликий дощ. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південний, південно-східний, 7-12 м/с, в західних областях окремі пориви 15-20 м/с. Температура вночі 5-10°, на крайньому півдні подекуди 11-15°; вдень 12-17°, на Закарпатті, Одещині місцями 18-22°; в Карпатах вночі 1-6° тепла, вдень близько 10°.

2-3 листопада в Україні мінлива хмарність. Без істотних опадів, лише 3 листопада на півночі Лівобережжя місцями невеликий дощ. Вночі та вранці подекуди туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 6-11°, в Карпатах 3-8° тепла; вдень 11-16°, на Закарпатті та півдні Одещини до 20°.