Міліція Криму розповіла про свою роль при звільненні самозахоплень

Заступник міністра внутрішніх справ України - начальник кримської міліції Микола ІЛЛІЧОВ заявляє, що в Криму склалася помилкова думка про роль співробітників внутрішніх справ у виконанні судових рішень, пов`язаних із самовільними захопленнями земельних ділянок.

Як повідомили сьогодні у Відділі громадських зв`язків кримського управління МВС, про це М.ІЛЛІЧОВ заявив під час міжвідомчої наради з проблемних питань, пов`язаних з виконавчим провадженням щодо примусового звільнення самозахоплень на території АР Крим, і шляхах їх вирішення.

«Згідно із заявками Державної виконавчої служби, міліція, відповідно до міжвідомчого наказу, виділяє необхідну кількість особового складу і спеціальної техніки виключно для забезпечення громадського порядку в період виконання співробітниками ВДВС рішень судів. У той же час, завдяки окремим представникам ЗМІ, в свідомості громадськості укорінялося неправильне уявлення про те, що ініціатором звільнення незаконно зайнятих ділянок, знесення самобудів є міліція. Більше того, часто співробітникам міліції тривалий час доводиться виправдовувати свої дії з охорони громадського порядку в органах прокуратури. Це відволікає їх від виконання службових обов`язків, позбавляє впевненості в особистій соціальній захищеності», - йдеться в повідомленні прес-служби міліції Криму.

М.ІЛЛІЧОВ вважає, що рішення судів необхідно виконувати, але «в період парламентської кризи в державі, суспільній нервозності, пов`язаній з фінансовими проблемами в країні, застосовувати рішучі силові методи - безвідповідально». «Це може привести до непередбачуваних наслідків, соціальних конфліктів. Необхідно шукати інші форми переконання, пов`язані з діалогом і демонстрацією реальних конструктивних кроків органів влади. Створення єдиного реєстру власників землі, прозоре виділення земельних наділів і гласний розподіл, між людьми, що мають законні права на отримання їх у власність, дадуть змогу поступово зняти напругу в суспільстві», - зазначили в міліції Криму.