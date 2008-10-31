Тимошенко не побоюється за Крим

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО виключає можливість реалізації грузинського сценарію в Криму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на спільній прес-конференції з прем`єр-міністром Бельгії Івом ЛЕТЕРМОМ після завершення міжурядових переговорів у Києві.

"Цілісність території України визнається усім світом, а Автономна Республіка Крим є невід`ємною частиною України. Які б процеси там не відбувалися, вони не можуть, на мій погляд, привести до руйнівних наслідків", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, відповідаючи на запитання бельгійських журналістів про те, чи не побоюється Україна за Крим після подій у Грузії.

Прем`єр-міністр України наголосила, що статус АР Крим як невід`ємної частини України не викликає сумнівів як у світі, так і у сусідів України.