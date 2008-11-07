В Криму викрили посадовців, які незаконно отримали 3,5 млн. грн.

В Автономній Республіці Крим працівниками Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрито посадових осіб товариства з обмеженою відповідальністю.

Як повідомили у Департаменті зв`язків з громадськістю МВС України, посадовці в 2005 році надали до Феодосійського відділення регіональної філії відкритого акціонерного товариства неправдиву інформацію щодо фінансово-економічного стану товариства з обмеженою відповідальністю й незаконно отримали кредит у сумі 3,5 мільйона гривень.

Слідчим управлінням Головного Управління МВС України в Автономній Республіці Крим за даним фактом порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.222 (шахрайство з фінансовими ресурсами) КК України.