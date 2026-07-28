Французи постачатимуть російський газ до Азії через слабку позицію ЄС, – FT

Греція стала каталізатором поблажок для російського скрапленого газу.

Французький енергетичний гігант TotalEnergies зможе продовжувати продавати газ зі свого флагманського сибірського проекту до Азії. Євросоюз пішов на поступки і дозволив європейським компаніям і надалі постачати російський скраплений природний газ до країн поза межами блоку, пише The Financial Times.

Греція домоглася скасування обмежень щодо СПГ в обмін на підтримку 21-го пакету санкцій проти країни-агресорки. Джерела видання вважають, що від цього рішення виграє також TotalEnergies. Компанія зможе й надалі продавати газ клієнтам в Азії з "Ямал СПГ" – сибірського мегапроєкту, в якому французький нафтогазовий гігант володіє часткою у 20%.

Дане виключення скасовує рішення Брюсселя від жовтня минулого року про заборону таких поставок з кінця 2026 року. Тепер компанії ЄС зможуть продовжувати здійснювати трансфер СПГ до третіх країн, якщо контракти були підписані до вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, а обсяги не перевищують рівнів 2025 року.

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Посадовець ЄС заявив, що цей крок був виправданим, оскільки в іншому випадку трафік дуже швидко б захопили китайські оператори і жодного впливу на російські потоки не було б.

Здатність Total виконувати чинні контракти на постачання азійським клієнтам допоможе компенсувати вплив на бізнес енергетичної компанії заборони на імпорт російського СПГ до Євросоюзу за довгостроковими контрактами з кінця цього року.

Total зараз вийшла з більшості своїх російських підприємств, але вона зберігає частку на Ямалі. Компанія заявила, що вийде з сибірського проекту лише під санкційним тиском. Total заробляє близько 400 мільйонів доларів на рік від продажу СПГ з Ямалу.

Більшість вантажів з Ямалу наразі відправляються до Європи. Так, у першій половині 2026 року до портів ЄС було відправлено рекордні 9,89 млн тонн, тоді як до Азії – лише 510 тис. тонн.

Рішення Євросоюзу про виняток з санкцій відкриває шлях для Total та російської Novatek до використання флоту танкерів льодового класу грецької компанії Dynagas для перевезення більшої кількості газу до Китаю. Транспортування СПГ з проекту "Сахалін-2" на сході Росії також було звільнено від санкцій до 31 березня 2028 року, щоб уникнути перебоїв у постачанні газу до Японії та Південної Кореї.

Санкції проти Росії – головні новини

Нещодавно Європейський Союз ухвалив 21-й пакет санкцій проти Росії. Він став одним із найбільших пакетів обмежень. Документ зокрема передбачає замороження на рік механізму цінової стелі на російську нафту.

Виняток з санкцій, який активно просувала Греція, дає змогу судноплавній компанії Dynagas продовжувати прибуткові поставки російського газу по всьому світу. Дипломати ЄС зазначають, що 21-й пакет санкцій може бути останнім, оскільки загальноєвропейський підхід їхнього ухвалення більше не працює.

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