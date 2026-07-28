Фахівці визначили найкращі збірки ігрових ПК для різного бюджету у 2026 році

Ринок комплектуючих, як і раніше, відчуває наслідки "RAMpocalypse", проте зібрати потужний і недорогий ігровий ПК все ще можливо.

Журналісти популярного ресурсу PC Gamer підготували рекомендації щодо збірки ігрового комп'ютера у 2026 році з урахуванням ситуації на ринку пам'яті. Запропоновані конфігурації дозволяють комфортно запускати навіть найвимогливіші ігри з високими налаштуваннями графіки.

Список розбитий за різними бюджетами та очікуваною якістю графіки: 1080p, 2K і 4K.

Складання для Full HD (1080p)

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Найдоступніша конфігурація дозволить комфортно запускати нові тайтли на високому рівні якості при роздільній здатності 1080p. Її основу складають потужний процесор AMD Ryzen 5 7600X та відеокарта RTX 5060 Ti з 8 ГБ VRAM.

Для оптимальної продуктивності рекомендується встановити 16 ГБ оперативної пам’яті Corsair Vengeance DDR5-5200 та швидкісний твердотільний накопичувач SSD WD_BLACK SN7100 ємністю 1 терабайт. Для охолодження в цій системі встановлено кулер Thermalright Peerless Assassin 120 SE, а живлення система отримує від блоку живлення be quiet! Pure Power 12 750W ATX 3.1.

У виданні заявляють, що така конфігурація обійдеться дешевше ніж 1000 доларів.

Конфігурація для Quad HD (1440p)

Наступна конфігурація створена для геймерів, які віддають перевагу грі в роздільній здатності 1440p. Основним компонентом тут є восьмиядерний процесор Ryzen 7 7700X, що працює разом із материнською платою Asus TUF Gaming B650E-E WiFi. Оперативної пам'яті тут також 16 Гбайт Corsair Vengeance DDR5-5200, але об'єм SSD збільшено до 2 ТБ.

За продуктивність графіки відповідає GeForce RTX 5070 з 12 ГБ відеопам'яті, яка дозволяє повною мірою насолодитися перевагами трасування променів та передових технологій рендерингу. Ігровий ПК з таким "залізом" можна зібрати за 2000 доларів.

Максимальна конфігурація для Ultra HD (4K)

Ця збірка призначена для геймерів, які прагнуть отримати максимально деталізоване та якісне зображення в роздільній здатності 4K. Основний елемент тут – флагманський процесор Ryzen 7 9800X3D, який дозволяє повністю розкрити потенціал відеокарти GeForce RTX 5080 з 16 ГБ відеопам'яті.

Рекомендований обсяг оперативної пам'яті збільшено вдвічі – до 32 ГБ DDR5-6400, а SSD – до 4 ТБ. Також ця система оснащена материнською платою MSI MAG X870E Tomahawk WiFi, потужною системою рідинного охолодження be quiet! Light Loop 360mm та блоком живлення Seasonic Prime TX потужністю 1300 Вт.

Ці комплектуючі рекомендуються за умови наявності бюджету хоча б у 5000 доларів.

Раніше Steam провів опитування своїх користувачів і назвав найоптимальнішу конфігурацію ігрового ПК на літо 2026 року. Звання найпопулярнішої відеокарти дісталося GeForce RTX 4060, а процесори Intel вперше за довгий час змогли збільшити свою частку.

Тим часом експерти обрали 8 найкращих відеокарт для компактних корпусів. Завдяки енергоефективним архітектурам та вдосконаленому охолодженню у 2026 році навіть найпотужніші GPU можна розмістити в корпусах типу Mini‑ITX.

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