Затонулий корабель із золотом знайшли прямо в пустелі: як він там опинився

Історія екіпажу залишається невідомою.

У пустелі біля південного узбережжя Намібії під час видобутку алмазів робітники натрапили на дивовижну знахідку – останки корабля, що затонув понад 500 років тому, який був наповнений скарбами.

Як пише Times of India, коли робітники змінювали берегову лінію та відкачували воду з району, розташованого неподалік від Атлантичного океану, з піску почали з’являтися фрагменти старого дерев’яного судна.

Згодом його ідентифікували як португальський корабель Bom Jesus. Корабель, що затонув у XVI столітті, перевозив цінний вантаж – золото, мідь, слонову кістку та тисячі монет.

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Загублена подорож епохи Великих географічних відкриттів

Bom Jesus був португальською карракою – великим вітрильним судном, призначеним для далеких океанських подорожей. У 1500-х роках кораблі цього типу перевозили товари, припаси та цінні вантажі між Європою, Африкою та Азією, оскільки Португалія розширювала свої торговельні шляхи. Ці плавання становили серйозну небезпеку для моряків через шторми, труднощі навігації, хвороби та ризик втратити кораблі далеко від берега.

Відомо, що корабель відплив із Лісабона 7 березня 1533 року й прямував до Індії, однак так і не повернувся. Очевидно, корабель потрапив у шторм десь біля берегів Намібії в той період. Можливо, бурхливі води Атлантичного океану змусили його сісти на мілину.

Скарб, що застиг у часі

Коли археологи почали досліджувати затонулий корабель, вони виявили унікальну колекцію предметів, пов’язаних з європейською торгівлею в епоху Відродження.

Серед знайдених предметів було понад 2000 золотих і срібних монет. Згідно з даними ResearchGate, на борту корабля також була величезна кількість міді – близько 1845 злитків загальною вагою майже 17 тонн.

На затонулому кораблі також було виявлено 105 слонових бивнів. Пізніший аналіз показав, що слонова кістка походила із Західної Африки.

Таємниця зниклих моряків

Хоча вантаж було успішно піднято, доля екіпажу, як і раніше, залишається загадкою. На такому судні, як Bom Jesus, міг перебувати чималий екіпаж, близько 200 осіб, але жодного з них не було знайдено похованим десь поруч із уламками.

Існує кілька версій того, що з ними сталося. Екіпаж міг потонути під час корабельної аварії або зумів дістатися до суші й деякий час виживати в пустелі Наміб – одному з найекстремальніших місць на Землі. Однак за відсутності їжі та води, найімовірніше, їхня доля була сумною.

Раніше УНІАН повідомляв, що влада Греції оголосила про масштабний проєкт із захисту одного з найвідоміших пляжів країни – Навайо (Navagio) на острові Закінф. Мета робіт – зберегти знаменитий затонулий корабель "Панайотіс" (Panagiotis), який поступово руйнується через ерозію узбережжя та вплив морських хвиль.

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