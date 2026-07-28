У Польщі відповіли Путіну на заяви про територіальні претензії Варшави до України

Польська влада переконана, що Кремль хоче спровокувати протистояння між союзниками.

Речник Міністерства закордонних справ Польщі Мацей Вевюр відкинув заяви кремлівського диктатора Володимира Путіна про те, що західні землі України перейдуть до Польщі, Румунії та Угорщини.

"Ми категорично відкидаємо неправдиві спекуляції Путіна щодо нібито поділу України та участі в ньому Польщі – це цинічна спроба спровокувати протистояння між союзниками", – написав Вевюр.

Він додав, що Варшава не мала, не має і не матиме жодних територіальних претензій до України.

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"Наша позиція незмінна: ми повністю підтримуємо суверенітет і територіальну цілісність України. Російська дезінформація не відверне уваги від жорстокої агресії Москви", – додав Вевюр.

Що цьому передувало

Раніше Путін зробив низку нових заяв щодо війни в Україні. Зокрема він вчергове заявив, що РФ нібито не починала цієї війни і переклав всю відповідальність на інших. Також Путін заявив, що РФ нібито "була єдиним гарантом територіальної цілісності України, доки Київ не оголосив Москву ворогом".

На тлі цього, зазначив кремлівський диктатор, західні українські регіони, які нібито "Сталін подарував Україні, "рано чи пізно" повернуться до Польщі, Угорщини та Румунії.

Зазначимо, що за даними ЗМІ, Путін планує воювати проти України ще щонайменше три роки. Такий висновок робиться з того, що Кремль лишає військові видатки пріоритетом для російського бюджету на цей термін.

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